After 4, online il teaser trailer

Il teaser trailer di “After 4”, film che arriverà nelle sale solo la prossima estate, arriva in rete come un regalo di Natale per i numerosi fan della saga tratta dai libri di Anna Todd. La clip, della durata di circa trenta secondi, offre un assaggio di quello che sarà l'epilogo per l'apprezzata saga iniziata al cinema con “After” del 2019, primo fortunato capitolo cinematografico del franchise.



“After 4”: il futuro della storia tra Tessa e Hardin approfondimento After, in arrivo un film prequel e un altro sequel Manca ancora più di metà anno per l'arrivo al cinema di “After 4”, il cui titolo esteso “After Ever Happy” è ripreso dal quinto volume di Anna Todd pubblicato nel 2015 ed in Italia edito da Sperling & Kupfer. Il teaser trailer, più lungo dei brevi frammenti d'anteprima rilasciati in precedenza, mostra i protagonisti completamente presi dal loro dramma d'amore e il video non manca di passione - uno degli elementi per cui è famosa la saga destinata a un pubblico di giovani adulti.

Come è noto al pubblico di lettori, la relazione tumultuosa tra Tessa e Hardin sta per subire uno dei colpi più duri di sempre. Dopo la separazione dovuta al trasferimento di Tessa a Seattle per il college, i due devono compiere dei passi in avanti per portare il loro rapporto storicamente problematico ad un livello più adulto. Il destino interverrà ancora una volta a riunire la coppia che nell'ultimo capitolo cinematografico (“After 3” del 2021) aveva già visto le proprie vicende intrecciarsi sempre di più con le rispettive storie familiari: una nuova tragedia si affaccerà nella vita di Tessa mentre Hardin sarà alle prese con un segreto del proprio passato. Il riavvicinamento non sarà privo di sofferenza, come mostra il teaser: Tessa si rammarica per non essere riuscita a curare le ferite dell'amato. Riuscirà il sentimento tra i due ragazzi ad assicurare un futuro al loro amore?