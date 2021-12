1/20

Dopo il grande successo al cinema, arriva il giorno di Natale su Sky Cinema Uno alle 21.15, in streaming su NOW e disponibile on demand, COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO, il secondo capitolo della commedia campione d’incassi, già premiata con il Biglietto d’oro nel 2018 e ora nuovamente vincitrice del Biglietto d’oro 2021 come film italiano tra più visti della stagione cinematografica 2020-2021, premio assegnato dall’ANEC nell’ambito della 44 edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento..

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, a Natale su Sky in prima vision