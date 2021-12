Taurus, Megan Fox nel cast del film con Machine Gun Kelly

Taurus, la trama

approfondimento

Megan Fox e MGK posano per la copertina di GQ

In seguito il magazine ha riportato la sinossi del film: “La pellicola racconta la storia di un musicista emergente (Machine Gun Kelly) ma in difficoltà che impiega giorno e notte alla ricerca senza fine dell’ispirazione così da poter registrare un’ultima canzone. La sua assistente (Maddie Hasson), come una sorella, vuole salvarlo, i suoi collaboratori (Scoot Mcnairy, Demetrius Flenory Jr. e Lil TJay) lo vogliono studio, mentre il suo agente (Ruby Rose) e la sua ex fidanzata (Megan Fox) lo spingono sempre più a fondo nel vuoto”.