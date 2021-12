Cops 2, la recensione di La mano del morto: il finale del film Sky

Cops 2, La mano del morto: cosa è successo nella seconda puntata

Dopo il furto della croce dello scorso episodio, nella nuova puntata di Cops 2 – Una banda di poliziotti, andata in onda in prima assoluta lunedì 13 dicembre su Sky Cinema Uno (e disponibile in streaming su NOW, oltre che On Demand), la squadra di Cinardi si è confrontata con un nuovo, difficilissimo caso.



Ancora una volta, infatti, le strade della “tranquilla” Apulia si sono tinte di rosso sangue: alla vigilia di un’attesa partita di calcio storico, viene infatti assassinato il Visconte, un nobile decaduto (e ora anche deceduto) che amava sperperare con le sue conquiste sentimentali ciò che era rimasto del patrimonio di famiglia.