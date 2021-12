Cry Macho, la trama del nuovo film di Clint Eastwood

“Cry Macho”: la trama

Non è un film per i deboli di cuore, “Cry Macho”, l'ultima fatica cinematografica di Clint Eastwood che però non tradisce in alcun modo le novantuno primavere del suo protagonista che è tornato a calzare abiti e cappello da cowboy ancora una volta per trasportare gli spettatori in un'avventura profonda e selvaggia.

Profonde sono, infatti, le conseguenze psicologiche ed emotive dei due uomini al centro della vicenda, uno vecchio, l'altro giovane, che vivranno un incontro che si rivelerà più un confronto volto ad esaminare sé stessi. Eastwood è Mike Milo, un ex campione di rodeo in difficoltà economiche che accetta dal suo ex capo di andare in missione in Messico per recuperare Rafa, il figlio tredicenne. Il ragazzo, un piccolo malvivente, farà ritorno in Texas con l'uomo e il viaggio sarà occasione di scoperta delle strade che possono aprire una speranza per il futuro dei due, diversissimi rappresentanti di due epoche e due mondi solo apparentemente lontani.