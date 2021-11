Gotham Awards 2021: tutti i vincitori

Il 29 novembre 2021 si è svolta a Manhattan, la La cerimonia di premiazione della 31ª edizione dei Gotham Independent Film. A partire da questa edizione, i premi per il miglior attore e la migliore attrice sono stati sostituiti da due nuove categorie di premi con genere neutrale: miglior interpretazione protagonista e miglior interpretazione non protagonista. Inoltre è stata aggiunta una categoria di premio con genere neutrale per la recitazione in una serie: miglior interpretazione in una nuova serie. Per queste tre nuove categorie ci sono stati fino a dieci nominati invece dei soliti cinque. Oltre a queste modifiche alle categorie di recitazione, per questa cerimonia è stato creato il premio per la miglior serie non-fiction rivelazione.

A trionfare è stata la pellicola The Lost Daughter diretta da Maggie Gyllenhaal che si è aggiudicata 4 premi: miglior film, miglior regista esordiente, miglior sceneggiatura e miglior interprete (Olivia Colman)