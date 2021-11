House of Gucci, Adam Driver parla della scena di sesso con Lady Gaga

L'attore, che nel film di Ridley Scott interpreta Maurizio Gucci, ha parlato della scena intima assieme alla partner di set. "Ci abbiamo lavorato come avremmo fatto per qualsiasi combattimento o qualsiasi scena”, ha detto l’interprete. “Ci siamo sentiti molto a nostro agio a fare quello che dovevamo fare”. La pellicola è attesa nelle sale italiane per il 16 dicembre 2021

Adam Driver ha parlato della scena di sesso con Lady Gaga durante le riprese di House of Gucci.



Nel nuovo film di Ridley Scott l’attore interpreta Maurizio Gucci e la sua partner di set è la popstar, nel ruolo di Patrizia Reggiani, l'ex moglie dell’erede della Maison italiana condannata per essere stata la mandante dell'omicidio dell'ex marito.

Driver in una recente intervista rilasciata al magazine statunitense EW ha fatto alcune dichiarazioni relative alla scena di intimità tra i protagonisti, rivelando un buon feeling tra lui e la collega. Proprio nei giorni in cui Bradley Cooper rompe il silenzio circa il mistero relativo al flirt con Lady Gaga, quello per cui galeotto sarebbe stato il film A star is Born! Visto che per la prima volta Cooper si è espresso sulla questione che da anni arrovella i fan, rivelando che durante il duetto dal vivo della celebre canzone stavano soltanto recitando, molto probabilmente da oggi i fan incominceranno a lasciare stare Bradley concentrandosi forse su un nuovo presunto flirt, quello tra Lady Germanotta e Adam Driver…



Eppure il coprotagonista di House of Gucci sembrerebbe fugare subito i dubbi che il pubblico potrebbe farsi sorgere di fronte alla scena bollente girata con la collega: ha ammesso che si tratta di recitazione, ossia del loro lavoro di attori. Però tra le righe si legge che tra i due c'è tanto feeling, quindi staremo a vedere quanti rumors si leveranno.



"Ci abbiamo lavorato come avremmo fatto per qualsiasi combattimento o qualsiasi scena, poi l'abbiamo semplicemente eseguita forse una o due volte, e basta! La sentivamo, per così dire! Tutto quello che dico suona come un doppio senso, ma l'abbiamo fatto! Devo anche dire che, a quel punto, stavamo girando da un mese, quindi ci siamo sentiti molto a nostro agio a fare quello che dovevamo fare”, ha raccontato Driver a EW.