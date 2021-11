Downton Abbey: Una nuova Era, il teaser trailer del film

È uscito il teaser trailer ufficiale di Downton Abbey: Una nuova Era, l'attesissima pellicola ispirata alla celebre serie televisiva britannica in costume uscita in sei stagioni dal 2010 al 2015. Il film è atteso nelle sale cinematografiche il 18 marzo 2022.



Nel video condiviso da Focus Features e nelle foto che sono state diffuse in queste ore si vedono Lady Edith (Laura Carmichael), suo marito Bertie (Harry Hadden-Paton), Tom Branston (Allen Leech) e Lucy Smith (Tuppence Middleton) mentre giocano a tennis. È stata mostrata anche la bellissima attrice inglese Laura Haddock, qui nel ruolo di Myrna Dalgleish.



Il cast corale del lungometraggio viene completato da Maggie Smith, Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Jim Carter, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Robert James-Collier, Phyllis Logan, Sophie McShera, Middleton, Lesley Nicol, Imelda Staunton a Penelope Wilton. Tra le new entry ci sono anche Hugh Dancy, Nathalie Baye e Dominic West. Insomma: un cast ricchissimo e stellare.



In attesa del trailer completo, il primo sguardo al nuovo Downton Abbey in formato grande schermo non delude assolutamente le aspettative.

Il trailer completo verrà mostrato questo weekend: uscirà nelle sale inglesi prima della proiezione di Belfast, il film di Kenneth Branagh che è stato appena presentato alla Festa del cinema di Roma e che sarà sul grande schermo britannico a partire da oggi, 12 novembre (da noi arriverà il 3 marzo 2022).



Potete guardare il teaser trailer di Downton Abbey: Una Nuova Era nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.