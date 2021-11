Caso Alec Baldwin, assistente alla regia: "Sopraffatto e addolorato"

Dave Halls, l'operatore che ha consegnato all'attore la pistola con cui ha accidentalmente ucciso Halyna Hutchins nel corso delle riprese del film, ha parlato al New York Post, dicendo di sperare che la tragedia spingerà l'industria cinematografica a "rivalutare i suoi valori e le sue pratiche per garantire che nessuno venga nuovamente danneggiato"

"Sopraffatto e addolorato", così ha detto di sentirsi Dave Halls, l'assistente alla regia che giovedì scorso ha consegnato ad Alec Baldwin la pistola con cui ha accidentalmente ucciso Halyna Hutchins nel corso delle riprese del film "Rust". L'uomo, a quasi due settimane dal drammatico incidente, ha parlato al New York Post , dicendo di sperare che la tragedia spingerà l'industria cinematografica a "rivalutare i suoi valori e le sue pratiche per garantire che nessuno venga nuovamente danneggiato attraverso il processo creativo".

"hutchins Era una mia amica"

"Halyna Hutchins non era solo una delle persone più talentuose con cui abbia mai lavorato, era anche un'amica", ha detto nelle sue prime dichiarazioni alla stampa. Halls non è entrato nel dettaglio della tragedia, pur essendo una figura chiave in quanto era lui ad avere la responsabilità della pistola prima di consegnarla all'attore.