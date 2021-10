Sotto le stelle di Parigi, trailer del film sul mondo dei senzatetto

È uscito il trailer ufficiale in italiano di “Sotto le stelle di Parigi”, il nuovo film del regista franco-tedesco Claus Drexel che arriverà nei nostri cinema dal 25 novembre.

Solo al cinema, niente uscita ibrida figlia della pandemia che affianca lo streaming al grande schermo. E il consiglio è quello di non perdersi assolutamente questo gioiellino cinematografico, capolavoro di arte filmica ma anche capolavoro di grande umanità.

Si tratta infatti di una pellicola che racconta il mondo sommerso dei senzatetto e lega a quel mondo anche la tematica dell’immigrazione.

“Sotto le stelle di Parigi” tratta due argomenti che purtroppo oggi sono attualissimi, ossia quello dei migranti e quello delle disuguaglianze sociali. Lo fa costruendo una pellicola che ipnotizza attraverso la pura bellezza delle immagini e tramite la storia che racconta, un racconto che incanta, come una favola. E, proprio come in una favola, non manca una morale importante, che non vi spoilereremo perché vi invitiamo caldamente ad andare al cinema a guardare “Sotto le stelle di Parigi”.



Si tratta di una fiaba metropolitana in cui la protagonista non è una principessa in cerca del suo principe azzurro bensì una clochard a cui arriverà un insolito deus ex machina che lei inizialmente rifuggirà: un bambino di origine eritrea, rimasto solo nella capitale francese dopo aver smarrito la madre.

Due personaggi tanto lontani tra loro quanto vicinissimi e che infatti frame dopo frame, snodo della trama dopo snodo e passo dopo passo diventeranno indissolubilmente legati.



Oltre a una storia che definire toccante sarebbe davvero riduttivo (già dal trailer, che potete guardare nel video che trovate in alto, le lacrime sono assicurate), la forza di questo film è anche un cast da chapeau. Vediamolo nel dettaglio nel prossimo paragrafo.



