Gena Rowlands ha l'Alzheimer, l'annuncio del figlio Nick Cassavetes

"Still Alice" - Questo è uno dei film più famosi di Julianne Moore - che per questa interpretazione è stata premiata con l’Oscar-. Alice è un'affermata linguista della Columbia University di New York la cui vita viene stravolta quando un giorno le viene diagnosticata una rara forma presenile di Alzheimer di matrice genetica. Anche se, man mano, i suoi ricordi e le sue certezze si affievoliscono, lei non rinuncia a lottare per rimanere aggrappata a quella che è la sua vita