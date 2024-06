La possibile scaletta del concerto di Max Pezzali a Roma

Il Max Forever (Hits Only) tour approda allo Stadio Olimpico giovedì 27 giugno. Per l'occasione è stata organizzata una parata speciale con una banda di musicisti e sbandieratori che, con pettorine personalizzate, suonerà i brani più famosi dell'ex 883

Giovedì 27 giugno, Max Pezzali arriva allo Stadio Olimpico di Roma. Il concerto si inserisce nelle dieci date del Max Forever (Hits Only), il tour dedicato ai grandi successi dell'ex 883.

MAX FOREVER (HITS ONLY)

Dopo il successo della stagione live italiana 2022/2023 - con un doppio appuntamento allo stadio San Siro, un tour invernale di oltre 30 date interamente sold out nei palazzetti e un travolgente Circo Massimo, per un totale di oltre 520mila presenze - Max Pezzali è tornato in tour, per la prima volta negli stadi italiani.

Con uno show completamente rinnovato, palco e scenografie inedite pensate appositamente per la nuova tournée, Max sta facendo (e farà) scatenare i fan sulle canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di almeno tre generazioni.

Max Forever (Hits Only) promette serate epocali tra sorrisi, gioia e ricordi che coinvolgono tutti, dai fan della prima ora ai giovanissimi.

Dopo l'Olimpico, il tour toccherà lo Stadio San Siro di Milano (il 30 giugno, l'1 e il 2 luglio), lo Stadio San Filippo di Messina (il 9 luglio) e lo Stadio San Nicola di Bari (il 13 luglio).