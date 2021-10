The Unforgivable, il trailer del film Netflix con Sandra Bullock

Sandra Bullock torna sul grande schermo con un film che sarà proiettato in alcuni cinema selezionati, per poi arrivare in streaming a dicembre

Sandra Bullock è la protagonista di The Unforgivable, nuovo film drammatico Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick . L’attrice premio Oscar si calerà nei panni di un’ex detenuta ormai libera, chiamata a trovare il modo di inserirsi nuovamente nella società.

È stato presentato il trailer ufficiale della pellicola, che vede Sandra Bullock tormentata dal proprio passato. È finita in prigione per un crimine violento e la società non sembra intenzionata a dimenticare in alcun modo. Rifarsi una vita sarà quasi impossibile per lei. I luoghi che un tempo sentiva come casa sono ormai un inferno in terra per lei. Si rende conto d’avere una sola chance di redenzione: ritrovare sua sorella minore e provare e ricucire una ferita ancora sanguinante.

The Unforgivable, trama e cast

I fan di Sandra Bullock potranno rivederla sul grande schermo a partire dal 24 novembre 2021. The Unforgivable sarà proiettato in alcuni cinema selezionati in tutta Italia. La pellicola troverà spazio, in seguito, su Netflix, a partire dal 10 dicembre 2021.

Il film è diretto da Casey Tebo, regista dalla carriera particolare, considerando come abbia mosso i primi passi come graphic designer nel mondo del rock, per poi diventare regista di live di band celebri come Velvet Revolver, Judas Priest e Motley Crue.

Sandra Bullock interpreta Ruth Slater. È stata condannata per un violento crimine e, una volta fuori di prigione, si ritrova dinanzi l’enorme ostacolo del riuscire ad adattarsi al mondo al di fuori di quelle mura. La società nella quale dovrebbe a fatica trovare un posto si rifiuta di accettarla. Nessuno sembra poter perdonare ciò che ha fatto. Il luogo che chiamava casa le fa piombare addosso un gran numero di giudizi devastanti. Ha una sola chance per riuscire a mostrare di poter fare del bene. Si mette sulle tracce di sua sorella minore, ormai estranea, costretta in passato a lasciarsi alle spalle.

Ecco il cast di The Unforgivable: