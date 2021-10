Niccolò Ammaniti girerà il suo primo film, un horror siciliano

L'annuncio è arrivato in occasione della 24ª edizione del Linea d’Ombra Festival di Salerno: il famoso scrittore e sceneggiatore, già regista delle serie televisive “Il miracolo” e “Anna”, esordirà dietro la cinepresa per dirigere la sua prima pellicola destinata al grande schermo. “Non posso dire niente, se non che si tratterà di un horror siciliano, che ruoterà attorno alla mitologia di quella terra”, ha dichiarato Condividi:

Niccolò Ammaniti dirigerà il suo primo film da regista, che sarà un horror siciliano “che ruoterà attorno alla mitologia di quella terra”, queste le parole dello scrittore, sceneggiatore e regista romano.



Regista già di acclamate produzioni televisive, ossia “Il miracolo” e “Anna”, di cui non solo ha firmato la sceneggiatura ma anche la regia (per "Anna" è stato l’unico regista mentre per “Il miracolo” ha condiviso la sedia da director con Francesco Munzi e Lucio Pellegrini).



L'annuncio del suo esordio sul grande schermo è arrivato in occasione della 24esima edizione del Linea d’Ombra Festival di Salerno. Nella serata di apertura della kermesse, Niccolò Ammaniti ha aperto il libro. Letteralmente e letterariamente. Ha infatti confermato la notizia che già circolava tra i suoi fan, quella per cui, dopo sette anni, è finalmente tornato a scrivere un nuovo romanzo.



“Scrivere libri è una cosa fantastica, ti permette ti stare nella mente dei tuoi personaggi a lungo, cosa che in una serie e al cinema non puoi fare, perché devi dare spazio all’azione. Quindi mi sto divertendo, e dopo il gran c**o che mi sono fatto sul set mi sono anche detto: ‘Adesso me ne sto a casa, comodo, con i miei cani, a scrivere’. Il titolo del romanzo sarà La vita intima”, ha dichiarato durante il suo intervento al Linea d’Ombra Festival.



Il film

Ma l'altra grande notizia è stata quella relativa alla prossima fatica di Niccolò Ammaniti, che non sarà letteraria ma cinematografica. Per lui è giunto il momento di dare il la, anzi il ciak, a una pellicola per il grande schermo, un'opera con cui fare il grande salto, quello che appunto porta dallo schermo televisivo a quello dei cinema.

“Non subito, voglio finire la prima stesura del romanzo, ma il film è già scritto. Non posso dire niente, se non che si tratterà di un horror siciliano, che ruoterà attorno alla mitologia di quella terra”, ha rivelato lo scrittore, sceneggiatore, regista televisivo e, ormai possiamo dirlo, anche regista cinematografico.

Anche perché, checché ne dicano tutti (ossia che questa sarà la sua prima prova cinematografica), in realtà Ammaniti ha già diretto un film. Si tratta di The Good Life, un documentario uscito nel 2014 con cui ha debuttato alla regia, raccontando la vita di tre italiani che in India hanno intrapreso una nuova vita: Baba Shiva, un italiano che scappò dal Veneto a causa della leva militare per raggiungere Benares nello stato dell'Uttar Pradesh negli anni ’70 e qui diventò un sacerdote induista; Eris, un trevigiano che ha scelto di vivere da nomade assieme alla famiglia attraversando l'Asia e stabilendosi poi a Nord, vicino all'Himalaya; Baba Giorgio, scappato di casa all’età di 14 anni e partito in autostop per l’India, dove è diventato sadhu dopo una lunga iniziazione, fatta di un digiuno di 41 giorni.



“Stare sul set è bello perché hai un sacco di amici che paghi per stare con te”

Per l'inaugurazione del Linea d'Ombra Festival salernitano, Niccolò Ammaniti ha raccontato molto della sua rosea carriera come scrittore, sceneggiatore e infine regista.

Introdotto dal presidente e fondatore del festival, Peppe D’Antonio, e incalzato dal direttore artistico Boris Sollazzo, si è aperto totalmente, diventando esso stesso un suo libro da leggere tutto d'un fiato.

“Dopo avere finito di scrivere Anna, il romanzo, mi sono accorto che avevo perso interesse nello scrivere, mi sono chiuso, non vedevo e non sentivo nessuno, e così per la prima volta in vita mia ho deciso di rivolgermi a uno psichiatra che semplicemente mi ha detto che dovevo vedere gente, fare cose nuove, solo che avevo allontanato tutti. Allora mi è venuta in mente una cosa che mi disse una volta Marco Risi, che stare sul set è bello perché hai un sacco di amici che paghi per stare con te. Ed è quello che ho fatto con Il miracolo, ho detto subito a tutta la troupe che dovevano essere miei amici, la mia famiglia, decidere di fare il regista è stata una necessità umana mediata da una sceneggiatura di cui tu racconti a ognuna delle persone che lavorano con te una verità parziale”, queste le parole di Niccolò Ammaniti.