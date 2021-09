Anna e L'Amica Geniale trionfano al FeST - Il Festival delle Serie Tv

In occasione della serata conclusiva di FeST - Il Festival delle Serie Tv - il primo festival italiano interamente dedicato alla serialità televisiva all’epoca dei servizi di streaming diretto da Marina Pierri - sono stati assegnati i Serial Awards, i premi dedicati alle serie tv italiane. La cerimonia di premiazione, condotta da Edoardo Ferrario, si è tenuta presso Triennale Milano, location di FeST. I 14 Serial Awards sono stati assegnati grazie ai voti dati di una giuria formata da persone esperte ed esponenti del settore e presieduta dalla direttrice artistica di FeST Marina Pierri.

A questi, si sono aggiunti 3 premi speciali (Crafting Worlds, Crossing Borders e Rising Star) assegnati direttamente dalla direzione di FeST, e il Premio della Gggente - powered by NeN, votato online dal pubblico.



Molti anche i riconoscimenti per Anna (Serie Sky Original scritta e diretta da Niccolò Ammaniti. Prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, in coproduzione con ARTE France, The New Life Company e Kwaï). Tra questi, il Premio speciale Crafting worlds – che prende il nome dal tema di questa terza edizione di FeST - vinto da Niccolò Ammaniti per avere costruito un universo narrativo che rappresenta – direttamente o indirettamente, attraverso la fantasia o plasmando la realtà - il mondo in cui abitiamo ogni giorno. A Giulia Dragotto è andato il Premio speciale Rising Star per la sua interpretazione del personaggio di Anna; a Francesca Manieri e Niccolò Ammaniti il Premio Writers’ room per la migliore sceneggiatura. E ancora il Premio Look & Feel a scenografia, costumi, trucco e parrucco.



Diversi i riconoscimenti andati a L’amica Geniale, (Produzione HBO-RAI FICTION. Prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside, società del gruppo Fremantle e da Domenico Procacci per Fandango in collaborazione con Rai Fiction, in collaborazione con HBO Entertainment e in coproduzione con Umedia). Tra questi, il Premio alla Serie Scripted dell’anno; il Premio migliore interprete protagonista a Gaia Girace e Margherita Mazzucco; il Premio regia ad Alba Rohrwacher e il Premio speciale Crossing borders a Saverio Costanzo per la sua capacità di attraversare i confini tra i media portando una narrazione nata su carta in video, facendone un'opera capace di valicare le frontiere culturali e linguistiche. A Il Commissario Ricciardi (prodotta da Clemart per Rai) è andato il Premio della Gggente - powered by NeN, main partner di FeST, che ha offerto al pubblico la possibilità di esprimere il proprio voto online per questa categoria, non aperta alla votazione da parte della giuria.





A Giacomo Ferrara è andato il Premio Cattiveria “Ha fatto anche cose buone” per il personaggio di Spadino in Suburra (prodotta da Cattleya per Netflix). A I cavalieri di Castelcorvo (prodotta da Stand by me per Disney+) il Premio Serie Kids dell’anno – powered by Esselunga CheJoy. Ai protagonisti di We are who we are (serie Sky Original, coproduzione Sky-HBO; Luca Guadagnino è lo showrunner, produttore esecutivo, sceneggiatore e regista; la serie è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Mario Gianani per Wildside) è andato il Premio “Best Kiss” per il miglior bacio. Alla casa di Salvo Montalbano in Il Commissario Montalbano (prodotta da Palomar per Rai) il Premio “Real Estate” alla casa più bella – powered by Casavo alla casa più bella delle serie tv.



Molti gli ospiti presenti alla cerimonia, tra cui: Greta Scarano, vincitrice del Premio miglior interprete non protagonista per Speravo de morì prima; Gianluca Neri e Carlo Gabardini, che hanno ritirato il Premio alla migliore serie unscripted per SanPa: luci e tenebre di San Patrignano; Giorgio Poi, vincitore del Premio soundtrack per la colonna sonora di Summertime; Pietro Turano che ha ricevuto il premio “How You Doin’?” alla migliore catchphrase/citazione per Skam; le protagoniste di Anna Giulia Dragotto, Roberta Mattei e Clara Tramontano insieme alla sceneggiatrice Francesca Manieri che hanno ritirato il Premio Crafting Worlds vinto da Niccolò Ammaniti; il Senior Director Original Productions di Sky Italia Nils Hartmann; il Vicedirettore di Rai Fiction Francesco Nardella; il Director Original Production di The Walt Disney Company Italia Alessandro Saba; la Founder e CEO di Stand by me Simona Ercolani; il COO di The Apartment Dario Morelli. Presenti anche in qualità di premianti: Emanuela Fanelli, Ghemon, Cristina Cappelli, Maura Gancitano, Rossella Migliaccio, Haroun Fall, David Blank, Tea Hacic, Marina Cuollo, Pierluca Mariti (Piuttostoche), Matteo B. Bianchi, Francesca Cavallo e Florencia Di Stefano Abichain. Inoltre sul palco l’Amministratore delegato di Casavo Victor Ranieri e Daniela Chiara di Operà Music per la consegna dei premi connessi al proprio brand.



Di seguito l’elenco completo delle categorie e dei premiati:

● Premio speciale crafting worlds a Niccolò Ammaniti per Anna

● Premio speciale Crossing Borders a Saverio Costanzo per L’Amica geniale

● Premio speciale Rising Star a Giulia Dragotto per il suo ruolo in Anna

● Premio Serie scripted dell’anno a L’amica geniale 2

● Premio Serie unscripted dell’anno a SanPa: Luci e tenebre di San Patrignano

● Premio interprete protagonista a Margherita Mazzucco e Gaia Girace per il loro ruolo in L’amica geniale

● Premio Interprete non protagonista a Greta Scarano per il suo ruolo in Speravo de morì prima

● Premio regia ad Alba Rohrwacher per L’amica geniale 2

● Premio Writers’ Room a Niccolò Ammaniti e Francesca Manieri per la sceneggiatura di Anna

● Premio Soundtrack a Giorgio Poi per la colonna sonora di Summertime

● Premio Look and Feel a Anna

● Premio Serie Kids dell’anno – powered by Esselunga CheJoy a I cavalieri di Castelcorvo

● Premio Cattiveria “Ha fatto anche cose buone” a Giacomo Ferrara per il suo ruolo in Suburra

● Premio “How You Doin’?” alla migliore catchphrase/citazione a Pietro Turano per il suo ruolo in Skam Italia

● Premio “Best Kiss” a Jack Dylan Grazer e Jordan Kristine Seamón per We are who we are

● Premio “Real Estate” alla casa più bella – powered by Casavo alla casa di Salvo in Il Commissario Montalbano

● Premio della Gggente - powered by NeN a Il Commissario Ricciardi.