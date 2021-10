Dangerous, il trailer del film con Mel Gibson e Scott Eastwood

L’uscita di Dangerous è prevista per il prossimo 5 novembre nelle sale degli Stati Uniti e on demand; non c’è ancora una data di uscita confermata per l’Italia ma con buona possibilità dovremo aspettare l’inizio del 2022.

La trama di Dangerous

approfondimento

I migliori film da vedere a ottobre 2021. FOTO

La nuova pellicola di David Hackl racconta la storia di un ex detenuto sociopatico Dylan Forrester (interpretato da Scott Eastwood) che sta scontando la libertà vigilata. L’uomo sta cercando di lasciarsi dietro le spalle il passato, cercando di riprendere in mano la propria vita grazie agli psicofarmaci e a uno psichiatra “fuori dagli schemi” (interpretato da Mel Gibson).

Quando però suo fratello muore in circostanze poco chiare, Forrester scappa dalla libertà vigilata e decide di scoprire tutta la verità su questa assurda morte.

Le indagini portano il protagonista a imbattersi in una banda di pericolosi mercenari che vogliono qualcosa appartenuta a suo fratello e Dylan sarà costretto a fare del suo meglio per sopravvivere.

Come se non bastasse a dare la caccia all’ex detenuto c’è anche un agente dell’FBI (interpretata da Famke Janssen) che non ha intenzione di mollare la presa.

Le prime adrenaliniche immagini si mostrano per la prima volta al grande pubblico nel trailer rilasciato poche ore fa. Già da questi pochi minuti possiamo vedere quello che sarà il tema principale del film tra risvolti action ma anche l’idea di un protagonista che cerca di intraprendere un percorso di crescita interiore che gli permetterà di andare avanti in un modo o nell’altro.

Il cast di Dangerous

Come già detto dietro la macchina da presa ci sarà David Hackl, noto principalmente per aver diretto l’inquietante Saw V. La sceneggiatura del film è stata affidata alle sapienti mani di Chris Borrelli.

Il cast della pellicola riporta sul grande schermo molti volti noti del cinema contemporaneo:

Scott Eastwood, figlio d’arte dell’inossidabile Clint Eastwood, apparso di recente in Fast & Furious 8; Kevin Durand; Famke Janssen; Tyrese Gibson e il mitico Mel Gibson che per questa volta abbandona il ruolo di regista per tornare a quella che è stata l’attività che l’ha reso famoso in tutto il mondo.

Un cast d’eccezione per una delle pellicole più attese dei prossimi mesi che potrebbe essere, soprattutto, la prova di forza di Scott Eastwood che sta cercando in tutti i modi di dimostrare il proprio valore sul set a prescindere dalla grande eredità di famiglia.