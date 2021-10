Hot Seat, Mel Gibson protagonista del thriller

L'icona dei film d'azione interpreterà sul grande schermo l'eroe che deve salvare la vita ad un ex hacker minacciato da una bomba piazzata sotto la sua sedia Condividi:

La nuova stagione per Mel Gibson (FOTO) ha in serbo ancora un ruolo da eroe. L'attore sessantacinquenne, tra i protagonisti del recente giallo fantascientifico “Boss Level - Quello che non ti uccide”, si metterà alla prova nel nuovo progetto diretto da James Cullen Bressack (già regista di “Beyond The Law”, “Bethany” e “Alone”) dal titolo “Hot Seat”. Le riprese della pellicola, che si inserisce nel filone dei thriller d'azione, inizieranno tra poche settimane nel New Mexico.



La trama di "Hot Seat" Dopo Bruce Willis, star di "Fortress", titolo diviso in tre capitoli e attualmente in lavorazione, il californiano James Cullen Bressack ha chiamato sul set un'altra icona dei film d'azione per il nuovo progetto le cui riprese partiranno nel mese di novembre. Mel Gibson è stato confermato nel ruolo di protagonista di "Hot Seat", il film basato su una storia scritta da Leon Langford e Collin Watts che nella trama mescola argomenti contemporanei come la pirateria informatica con le esplosioni, suspense e corse contro il tempo alla vecchia maniera. Perfetto nei panni dell'eroe, Mel Gibson che sul set sarà impegnato in un ruolo fisico, chiamato a sventare le minacce che mettono a rischio la vita dei protagonisti.

“Hot Seat” sviluppa la storia di un ex hacker costretto ad entrare nei sistemi informatici di diversi prestigiosi istituti bancari. L'hacker è obbligato a portare a termine la sua missione da un uomo che ha posizionato una bomba sotto la sua sedia. Non sarà l'unico a rischiare la vita: un altro uomo (Gibson) è pronto a fare irruzione nell'edificio pieno di trappole mortali ed impedire al pirata informatico di saltare in aria.