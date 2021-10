Incidente Baldwin, nel cinema lavorare nelle troupe è molto pericoloso

In un articolo su Deadline viene posto l'accento sulla pericolosità della professione che è costata la vita ad Halyna Hutchins, uccisa accidentalmente dallo sparo esploso da Baldwin con una pistola di scena che avrebbe dovuto essere caricata a salve ma che conteneva proiettili veri. Negli ultimi 10 anni, 4 membri di troupe sono stati uccisi sul set in USA, il doppio del numero di morti registrati tra gli stuntmen. Dal primo caso, nel 1928, a oggi sono tanti gli operatori cinematografici vittime di incidenti mortali

In un articolo apparso poche ore fa, firmato da David Robb, si torna sulla tragica morte di Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia morta ad Albuquerque il 21 ottobre 2021, uccisa accidentalmente sul set del film Rust dallo sparo esploso da Baldwin con una pistola di scena che avrebbe dovuto essere caricata a salve ma che in realtà conteneva proiettili veri. Il nome di Halyna si aggiunge a un'inquietante e lunghissima lista di vittime facenti parte di troupe cinematografiche che da decenni perdono la vita sui set a causa di tragici incidenti di questo tipo. Deadline ha voluto ricordare tutti coloro che hanno trovato la morte mentre praticavano la propria professione, sia dietro sia di fianco alla cinepresa, e l’elenco è davvero sconcertante da quanto è lungo. Negli ultimi dieci anni, quattro membri di troupe cinematografiche sono stati uccisi sul set negli Stati Uniti, il doppio del numero di morti registrati tra gli stuntman. Il che suona strano: una delle professioni che si considera tra le più pericolose al mondo, quella della controfigura degli attori nelle scene ad alto tasso di pericolosità, si rivela invece meno potenzialmente mortale di quella del regista, del cameraman, del direttore della fotografia e, in generale, degli addetti ai lavori che fanno parte della troupe.

Un lavoro pericolosissimo



approfondimento

Alec Baldwin, dagli esordi all'incidente sul set di "Rust"

Ciò che emerge dall'approfondimento condotto da Deadline non può che richiedere a gran voce una regolamentazione relativa alle misure di sicurezza per tutelare la vita e la salute di coloro che lavorano in prima linea sui set, ossia quelli che sono proprio dietro al ciak e alla macchina da presa.



Le troupe cinematografiche, così come anche quelle televisive, lavorano direttamente di fronte all'azione. Non c'è nulla tra loro e un’automobile che va a tutta velocità, un treno così come una pallottola. Niente se non la loro macchina da presa, questo nel caso del cameraman. C'è poi chi non ha nemmeno in mano quella, come molte figure professionali impegnate sul set di fianco al regista e a chi riprende materialmente.



Si tratta di professionisti che “sono stati uccisi in scontri su aeroplani ed elicotteri; finiti in acqua e affogati nell'oceano; colpiti mortalmente da un’auto in corsa guidata da uno stuntman; e, ancora, morti a causa del ribaltamento del camion sopra cui è fissata la camera”, ricorda Deadline.