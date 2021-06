Lisa Banes, è morta l’attrice investita a NY da uno scooter elettrico

Originaria dell’Ohio, aveva 65 anni. Lo scorso 4 giugno era stata investita da uno scooter elettrico passato con il rosso, mentre camminava lungo l'Upper West Side a New York. In carriera aveva lavorato soprattutto a Broadway ed era apparsa in numerose serie tv. Al cinema il suo ruolo più celebre è stato quello di Marybeth Elliott, la madre del personaggio di Rosamund Pike nel film “Gone Girl” di David Fincher

Dopo dieci giorni di agonia Lisa Banes è morta ieri 14 giugno. L’attrice 65enne, famosa per il suo ruolo in “L'amore bugiardo - Gone Girl”, era stata investita lo scorso 4 giugno da uno scooter elettrico passato col rosso mentre camminava lungo l'Upper West Side a New York nei pressi del Lincoln Center. Banes, residente a Los Angeles, era in visita in città per la prima volta dopo la pandemia ed era diretta ad una cena con amici, prima però aveva intenzione di fermarsi alla Juilliard, sua alma mater. Il motociclista dello scooter è ancora a piede libero.