Film stasera in TV da non perdere sabato 23 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 23 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Way down – Rapina alla Banca di Spagna, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Freddie Highmore in un film Sky Original. Uno studente escogita un piano per rubare un tesoro inviolabile della Banca di Spagna.

Kill Bill – Vol. 1, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Prima parte del film di Quentin Tarantino con Uma Thurman alla ricerca di vendetta contro il suo ex fidanzato.

Wonder Woman, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Gal Gadot protagonista del film stand alone su Wonder Woman. Diana lascia le Amazzoni per porre fine alla Grande Guerra.

Sherlock Holmes – Gioco di ombre, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Sequel del film “Sherlock Holmes” con Robert Downey Jr. e Jude Law che riprendono i rispettivi ruoli. Stavolta Holmes dovrà affrontare Moriarty.

The Keeper, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Steven Seagal è costretto a combattere con un collega per via del denaro di alcuni trafficanti.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Cinema verite, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Tim Robbins e Diane Lane in una pellicola HBO sul primo fanta-reality, targato 1973.

Volano coltelli, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Rob Lowe in un dramma a sfondo politico ambientato durante una campagna elettorale.

Film commedia da vedere stasera in tv



Buongiorno papà, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Edoardo Leo, Raul Bova e Marco Giallini in una commedia. Un donnaiolo scopre di avere una figlia adolescente.

2 single a nozze, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Owen Wilson e Vince Vaughn sono amici che si intrufolano ai matrimoni per mangiare a sbafo ma in uno di questi qualcosa va storto.

Rock’n Roll, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Guillaume Canet e Marion Cotillard in una commedia. Un attore quarantenne entra in crisi e fa di tutto per sembrare più giovane.

Anche se è amore non si vede, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Ficarra e Picone in una commedia sentimentale ricca di gag ed equivoci, con Ambra Angiolini.

Film di avventura da vedere stasera in tv



L’orso Yoghi, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Film sul famigerato personaggio creato da Hanna & Barbera. Yoghi si batte contro il ranger Smith per evitare la chiusura del parco di Jellystone.

Film di guerra da vedere stasera in tv



The Outpost, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Scott Eastwood in un film bellico basato su una storia vera avvenuta in Afghanistan nel 2009.

Film horror da vedere stasera in tv



Il mostro nella cripta, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



I Manetti Bros. Dirigono Lillo in una horror comedy ambientata negli anni ’80.

Film thriller da vedere stasera in tv



Rogue agent – La recluta, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Spy-story con tinte di film psicologico. Un uomo è accusato di tradimento dalle forze speciali e deve darsi alla fuga.

I programmi in chiaro



Ballando con le stelle, ore 20:35 su Rai 1



Milly Carlucci conduce il noto format in cui alcuni vip si sfidano a colpi di ballo per arrivare alla vittoria.

S.W.A.T., ore 21:05 su Rai 2



Serie tv che racconta le avventure di una specifica sezione della S.W.A.T. che opera nella città di Los Angeles.

Presa Diretta, ore 21:20 su Rai 3



Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Riccardo Iacona.

Agente 007 – Una cascata di diamanti, ore 21:20 su Rete 4



Altro film dell’agente James Bond con Sean Connery come protagonista.

Tu si que vales, ore 21:20 su Canale 5



Nuova edizione del talent show di Canale 5, con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli.

La bella e la bestia, ore 21:20 su Italia 1



Rifacimento live action francese del celebre cartone Disney, con Lea Seydoux e Vincent Cassel protagonisti.

Versailles, ore 21:15 su La7



Serie tv franco-canadese che racconta segreti e scandali a corte nell’ascesa del Re Sole.

Million Dollar Baby, ore 21:30 su TV8



Clint Eastwood dirige Hilary Swank nella storia di una pugile che vuole essere allenata da una vecchia gloria.

Casamonica – Le mani su Roma, ore 21:25 su Nove

Approfondimento su una delle famiglie criminali più note nel panorama italiano.