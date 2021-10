La pellicola ha per protagonisti Fabio De Luigi, Ilenia Pastorelli e Valeria Solarino, e racconta di un manager che da un giorno all’altro si trova senza lavoro dopo avere introdotto nella sua azienda l’algoritmo che ne causerà il licenziamento. Abbandonato da amici e fidanzata, Arturo si innamora nel frattempo di Stella, un ologramma nato da una app. Ma il periodo di prova dura una sola settimana e lui non ha i soldi per rinnovare l’abbonamento. L’uomo si troverà così costretto a trovare una soluzione per uscire dalla sua impasse esistenziale.

Alice nella Città

Dopo la premiazione in programma per le ore 11 sempre presso l'Auditorium Parco della Musica, non si ferma la rassegna parallela Alice nella Città, con le proiezioni di Where is Anna Frank? di Ari Folman; la serie Happiness di Pouria Takavar; The Crusade di Louis Garrel; Un mondo in più di Luigi Pane; Futura, ritratto del Paese attraverso gli occhi degli adolescenti, a opera di Francesco Munzi, Pietro Marcello e Alba Rohrwacher; Una notte da dottore di Guido Chiesa; il "poema filmico" The War is Over di Stefano Obino; Atlantide di Yuri Ancarani.