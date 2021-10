Ultima Notte A Soho, nuovo trailer italiano del film

Un nuovo trailer, distribuito in italiano da Universal Pictures, mostra alcune scene inedite del film di Edgar Wright “Last Night In Soho - Ultima Notte A Soho”, a breve in uscita nelle sale del Paese. Ancora uno volta, allo spettatore vengono offerte immagini accattivanti, notturne, rischiarate da luci al neon, che anticipano il tono da incubo del thriller.

Cosa racconta il terzo trailer

approfondimento

Cresce l'attesa per “Ultima Notte A Soho”, titolo bene accolto all'anteprima alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, finalmente disponibile in tutte le sale per il grande pubblico. Il terzo trailer, diffuso a due settimane dal debutto nazionale, fissato per il 4 novembre, offre nuovi spunti per la discussione sulla pellicola di Edgar Wright, sicuramente uno dei titoli più interessanti della stagione.

Niente è come sembra nella visione affascinante del regista che ha anche sceneggiato la pellicola insieme a Krysty Wilson-Cairns, sceneggiatrice scozzese candidata all'Oscar per la migliore sceneggiatura col film “1917” di Sam Mendes, tra le più interessanti autrici del panorama contemporaneo, secondo Variety. Ancora una volta al centro delle scene che compongono il breve trailer, la giovane Sandy, alle prese con la possibilità di tornare prodigiosamente nel passato, nella Swinging London, epoca ricca di suggestione, un'avventura fantastica che si trasforma subito in un gigantesco incubo. Protagonista di questo percorso a metà tra realtà ed allucinazione, l'attrice Anya Taylor Joy, fantastica interprete di questo sogno inquietante, un quadro dai colori vividi che annegano tutti in una vicenda nera. Oltre ai dettagli sulla trama, il trailer consente di soffermarsi sulla componente visiva dell'opera in cui le tinte brillanti e quelle fosche guidano la percezione dello spettatore verso il senso profondo del film: una narrazione profonda sul tema della paura dove la violenza sul corpo delle donne ha un posto importante.