Festa del Cinema di Roma 2021: programma e ospiti di oggi

Nella seconda giornata del festival romano i Manetti Bros giocano in casa per presentare il loro Diabolik, mentre entrano nel vivo le proiezioni della Selezione Ufficiale e di Alice nella Città

Protagonisti di questa seconda giornata della Festa del Cinema di Roma saranno due cineasti che nella Capitale giocano in casa: a incontrarsi con il pubblico alle ore 17 presso l’Auditorium Parco della Musica saranno infatti i Manetti Bros , sul posto per parlare della loro ultima fatica, ovvero l’attesa trasposizione cinematografica di Diabolik ( TRAILER ) con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea.

Dopo una giornata di apertura che, con l’incontro con Jessica Chastain e l’anteprima europea di Ghostbusters: Legacy ad Alice nella Città, metteva in chiaro l’ambizione di questa sedicesima edizione, prosegue venerdì 15 ottobre la Festa del Cinema di Roma 2021 , con un programma che finalmente entra nel vivo.

Marco Manetti: "Siamo in pre-produzione per due sequel di Diabolik"

Alla Casa del Cinema apre la retrospettiva dedicata ad Arthur Penn, con la proiezione di The Left Handed Gun, Mickey One e The Miracle Worker, mentre fra gli Eventi speciali della giornata va segnalato il documentario Marina Cicogna – La vita e tutto il resto, sulla prima produttrice donna nell’ambiente tutto al maschile del cinema italiano.



I film della Selezione Ufficiale

Tra i film della Selezione Ufficiale sarà possibile assistere a Mediterráneo di Marcel Barrena, racconto della nascita dell’OGN Open Arms, e L’Arminuta di Giuseppe Bonito, storia di una ragazza che negli anni ’70, dopo una vita trascorsa presso genitori adottivi, deve tornare alla dura realtà della famiglia di origine.