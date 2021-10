Black phone, pubblicato il trailer della pellicola

Svelato il primo spaventoso trailer del nuovo film di Scott Derrickson che “abbandona” la Marvel per tornare verso il cinema horror

Nel trailer viene mostrato anche il personaggio che sarà interpretato da Madeleine McGraw che dovrebbe essere un’altra dei protagonisti della vicenda e del salvataggio del ragazzo. La ragazza, infatti, sembra avere delle “abilità” con le quali riuscirà ad entrare in contatto con i fantasmi degli altri bambini assassinati dal Rapitore e potrebbe dare un grande aiuto alla polizia impegnata nelle ricerche di Finney Shaw.

Il film è ispirato al celebre racconto di Joe Hill e segue la storia di Finney Shaw (interpretato da Mason Thames ), un ragazzo di 13 anni che viene rapito da questo killer senza scrupoli. Dopo essere stato rinchiuso in un seminterrato insonorizzato, il ragazzo si troverà da solo con un telefono rotto appeso alla parte; tramite l’apparecchio riuscirà a comunicare con le altre vittime del suo carceriere che cercheranno in tutti i modo di aiutarlo a fuggire dalla sua oscura prigione.

Scott Derrickson, il ritorno al cinema horror

Oltre che della regia, Scott Derrickson si è occupato anche della sceneggiatura di “Black Phone” assieme a C. Robert Cargill. A quanto pare il regista sarà anche il produttore del film, insieme alla società specializzata in film horror Blumhouse, che ha già lavorato a pellicole di successo come “Paranormal Activity” e “Get Out”.

Inizialmente Derrickson era stato chiamato per girare “Doctor Strange 2”, riprendendo quanto fatto con la prima parte della saga del celebre dottore di casa Marvel. Poi però, per colpa di “incomprensioni” con la casa produttrice, ha passato il testimone a Sam Raimi, mentre lui ha scelto un ritorno alle origini, tornando verso il cinema horror e, quindi, a “The Black Phone”.

The Black Phone, cast e informazioni sul film

Per quanto riguarda il cast della nuova pellicola horror di Scott Derrickson troviamo:

Ethan Hawke che interpreterà il ruolo dello spietato serial killer conosciuto come "The Grabber- Il Rapitore".

che interpreterà il ruolo dello spietato serial killer conosciuto come "The Grabber- Il Rapitore". Mason Thames nel ruolo di Finney Shaw, l’ultima vittima dello spietato assassino.

nel ruolo di Finney Shaw, l’ultima vittima dello spietato assassino. Madeleine McGraw nei panni di Gwen Shaw, amica di Finney con “particolari abilità” che potrebbero aiutare la polizia con le indagini.

nei panni di Gwen Shaw, amica di Finney con “particolari abilità” che potrebbero aiutare la polizia con le indagini. Jeremy Davies nel ruolo di Mr. Shaw, padre di Gwen.

nel ruolo di Mr. Shaw, padre di Gwen. James Ransone che interpreterà Max.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche a febbraio 2022 e sarà distribuito da Universal Pictures. Da alcune indiscrezioni, sembra che la pellicola potrebbe uscire anche in streaming qualche mese dopo sulle principali piattaforme.