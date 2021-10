Disneyland, David Gordon Green alla regia del film sul mitico parco

L’inaugurazione



“To all who come to this happy place: Welcome. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past, and here youth may savor the challenge and promise of the future. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world”, queste le parole del discorso originale tenuto da Walt Disney il giorno dell’inaugurazione di Disneyland, avvenuta il 17 luglio 1955.



Tradotte in italiano come: “A tutti coloro che vengono in questo luogo felice: Benvenuti. Disneyland è la vostra terra. Qui l'età rivive i bei ricordi del passato, e qui i giovani possono assaporare le sfide e le promesse del futuro. Disneyland è dedicato agli ideali, ai sogni e ai fatti che hanno creato l'America, con la speranza che sarà una fonte di gioia e ispirazione per tutto il mondo”.



La cerimonia d'inaugurazione, che durò 90 minuti, venne trasmessa in diretta televisiva sulla ABC (che era il terzo investitore del parco a tema).

Si stima che 70 milioni di persone - in un Paese di 165 milioni - fossero sintonizzate a guardare l'inaugurazione. Oltre a esserci Walt Disney come presentatore dello storico evento, c'era anche un’altra star a co-presentarlo: l’allora attore (e futuro presidente degli Stati Uniti) Ronald Reagan.