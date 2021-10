Teen Wolf, Tiler Posey parla del film

Come riportato da Entertainment Weekly, l’attore ha dichiarato: “Sono contento di vederli crescere e uscire dal liceo”

Alcune settimane fa Variety ha lanciato in esclusiva l’indiscrezione della realizzazione di un revival della celebre serie televisiva. Ora, Entertainment Weekly ha intervistato l’attore, classe 1991 , che ha parlato della produzione con grande entusiasmo.

Tutto pronto per la pellicola che vedrà protagonista Scott McCall . Nelle scorse ore il magazine ha riportato le dichiarazioni dell’attore: “Credo che la cosa più entusiasmante sia vedere i protagonisti crescere".

Teen Wolf, in sviluppo un film revival

approfondimento

Teen Wolf, Tyler Posey disponibile per una reunion

Tyler Posey ha specificato: “Siamo stati al liceo per un periodo che è sembrato durare dieci anni. Sono contento di vederli crescere e uscire dal liceo. Il liceo era come un personaggio nella serie, così sono entusiasta di vedere come sarà senza la presenza di quella sorta di personaggio rappresentato dalla scuola. Sarà interessante”.