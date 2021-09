Teen Wolf, in sviluppo un film revival

Stando a quanto riportato in esclusiva dal magazine Variety, Jeff Davis sarebbe a lavoro per riunire i protagonisti della celebre serie

Nelle scorse ore il magazine ha riportato in esclusiva la notizia dell’inizio della realizzazione del film che vedrà Jeff Davis coinvolto nel ruolo di regista e sceneggiatore per una produzione targata Paramount Plus.

Teen Wolf, la produzione del revival

Variety ha rivelato la discussione in corso per riunire il cast originale della serie che pochi giorni fa ha festeggiato il quarto anniversario della messa in onda del finale di stagione.

Stando sempre a quanto ripotato dal magazine, il revival dovrebbe vedere Scott McCall riunire i suoi amici e formare nuove alleanze per fronteggiare quello che potrebbe essere il nemico più potente e pericoloso di sempre.

Al momento non ci sono notizie per quanto riguarda l’eventuale inizio delle riprese e la data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi in merito