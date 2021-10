Boston Strangler, Keira Knightley protagonista del film

Boston Strangler è il titolo della nuova pellicola con l’attrice britannica, classe 1985 . Nelle scorse ore Deadline ha rivelato in esclusiva i dettagli della produzione, le cui riprese avranno inizio tra poche settimane.

Poco fa Deadline ha svelato che il nuovo impegno cinematografico dell’attrice sarà Boston Strangler per la regia e la sceneggiatura di Matt Ruskin , la produzione sarà affidata a Ridley Scott e Kevin Walsh , al loro fianco anche Tom Ackerley e Josey McNamara .

Keira Christina Knightley , questo il nome all’anagrafe, è tra le artiste più famose e amate a livello internazionale. Nel corso degli anni l’attrice si è affermata come una delle grandi star del mondo dorato di Hollywood regalando al pubblico interpretazioni e pellicole iconiche.

Il film sarà basato sul caso del serial killer noto come ‘Boston Strangler’ e sulla vera storia di Loretta McLaughlin , la prima reporter a collegare i vari casi insieme a Jean Cole.

Per quanto riguarda l’apertura del set, l’inizio delle riprese a Boston è al momento fissato per il mese di dicembre, non ci sono notizie sulla possibile data di distribuzione.

Non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri in merito.