Bif&st 2022, sarà in primavera e sarà dedicato a Pier Paolo Pasolini

A Vincent Le Port, per il film francese Bruno Reidal, viene conferito il Premio Bif&st international per la miglior regia. Il Premio Ettore Scola per la migliore regista tra i film italiani in concorso è stato assegnato a Viviana Calò per Querido Fidel. Lo hanno deciso le due giurie del Bif&st, il Bari International Film festival, che si chiude oggi. La giuria della sezione Panorama internazionale, presieduta dal regista Roberto Faenza, ha conferito anche il premio per la miglior attrice protagonista a Charlotte Rampling per il film "Juniper" di Matthew Saville (Nuova Zelanda), miglior attore protagonista a Timothy Spall per il film "The last bus" di Gillies MacKinnon (Gran Bretagna) e una menzione speciale alla regista Nine Antico per il film "Playlist" (Francia). La giuria del pubblico della sezione competitiva ItaliaFilmFest, presieduta dalla giornalista Antonella Matranga, ha conferito, inoltre, il Premio Mariangela Melato per la migliore attrice protagonista a Lucia Sardo per il film "Sulla giostra" di Giorgia Cecere, e il Premio Gabriele Ferzetti per il miglior attore protagonista a Gianfelice Imparato per Querido Fidel. Questa sera, nel teatro Petruzzelli, sarà conferito anche il Premio Federico Fellini per l'eccellenza cinematografica all'attrice Micaela Ramazzotti dalla presidente del Bif&st Margarethe von Trotta.



"Per me questa edizione del Bif&st è stata emozione pura. L'emozione di tornare a vivere la cultura insieme agli altri, in sicurezza, con una partecipazione nelle sale che mancava da troppo tempo. L'emozione di riaprire il teatro Kursaal Santalucia realizzando un sogno a cui ho lavorato sin da quando ero sindaco, di riportare a nuova vita i quattro teatri storici di Bari. L'emozione di stringere legami con un mondo, quello del cinema, che da sempre ci ispira e che consente alla nostra terra di esprimersi, di farsi amare e ammirare". E' il commento di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia che promuove e finanzia il Bif&st, alla chiusura del Festival. "E soprattutto -aggiunge Emiliano- l'emozione di percepire che la nostra vita dopo il lungo tempo dell'emergenza sanitaria, piano piano si riappropria della sua straordinaria normalità che ci fa già guardare in avanti, alla prossima edizione del Festival".



"Questa manifestazione -spiega l'assessore regionale alla Cultura Massimo Bray- ha dimostrato di avere una sua precisa identità culturale presentandosi come un festival di cinema nei teatri. E' una scelta vincente. Il miglio dei teatri, con il Petruzzelli, Piccinni, Margherita e Kursaal Santalucia, è stato uno spazio straordinario di cinema, confronto, idea, memoria, cultura e il pubblico a particolarmente apprezzato". Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, punta a un nuovo traguardo. Dopo esserci "riappropriati di tutti gli spazi chiusi della città, riaperti e riempiti di arte, di cultura e di energia, mi piacerebbe -ha detto- che il Bif&st 2022 avesse una nuova sfida: conquistare anche lo spazio aperto della città. Le piazze, i locali, le gallerie d'arte, le terrazze, i luoghi urbani che fosse in città che possono aprirsi a un Fuori Bif&st che sia ancora più dentro la città e dentro il suo pubblico".