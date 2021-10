La Famiglia Addams 2, Javon Walton entra nel cast

L’attore ha raccontato: “Ho sicuramente voluto lasciare la mia impronta al personaggio ma ho sicuramente guardato il precedente per avere un’idea di come fosse il personaggio ”.

Cresce la curiosità del pubblico per il sequel del film rivelatosi un grande successo tanto da incassare oltre duecento milioni di dollari al botteghino internazionale.

Javon Walton racconta la sua scena preferita

In seguito, Javon Walton ha parlato della scena che ha maggiormente preferito registrare: “Credo che la mia preferita sia stata quella del salto nelle cascate del Niagara perché ho dovuto urlare tantissimo, su e giù. Credo di aver perso la voce il giorno successivo, ma è stato incredibile. Anche far saltare per aria il Grand Canyon è stato divertente, ma mi è veramente piaciuto urlare alle cascate del Niagara”.