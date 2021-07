La Famiglia Addams 2, pubblicato il trailer del film d'animazione

Una delle famiglie più celebri, amate e iconiche a livello internazionale è pronta a far divertire il pubblico in un viaggio on the road. Nelle scorse ore il canale YoTube MGM ha distribuito il trailer della pellicola che farà il suo arrivo sul grande schermo prossimamente.

La Famiglia Addams 2, il trailer

Un franchise di successo internazionale che ha reso iconici i membri della famiglia. Pellicole, serie televisive, giochi e action figure sono soltanto alcuni dei numerosi prodotti legati alla Famiglia Addams.

Morticia e Gomez si preparano ora a portare gli spettatori in vacanza, presenti ovviamente tutti gli altri componenti della famiglia che da decenni sono sinonimo di divertimento e ironia.

Poco fa il canale YouTube di MGM ha pubblicato il trailer, dalla durata di circa due minuiti e mezzo, rivelando le prime immagini della pellicola, la cui distribuzione nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti d’America avverrà il 1° ottobre.