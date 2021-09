La Famiglia Addams 2, pubblicato un nuovo trailer

La Famiglia Addams 2, la trama

approfondimento

La Famiglia Addams 2, pubblicati i character poster della pellicola

Eagle Pictures ha pubblicato anche la sinossi del film sul suo sito ufficiale: "La famiglia più spaventosa di tutti i tempi torna al cinema nel sequel d’animazione, La Famiglia Addams 2. In questo nuovo capitolo, troviamo Morticia e Gomez sconvolti dal fatto che i loro figli stanno crescendo, rinunciando persino alle cene di famiglia per dedicarsi ai loro passatempi mostruosi. Per recuperare il rapporto con i figli, decidono di partire con Mercoledì, Pugsley, Zio Fester e il resto della famiglia con l’orribile camper stregato per avventurarsi in una terrificante vacanza di famiglia”.

Il testo poi continua: “Il loro viaggio attraverso l'America li condurrà fuori dal loro mondo coinvolgendoli in esilaranti avventure, insieme all’iconico cugino IT e a nuovi eccentrici personaggi. Cosa potrebbe mai andare storto?”.

L’uscita nelle sale cinematografiche italiane è prevista per il 28 ottobre 2021.