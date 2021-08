Nelle scorse ore Collider ha rivelato in esclusiva il coinvolgimento di Luis Guzmán nella serie televisiva che potrà contare sulla presenza di Tim Burton in qualità di regista. L’attore portoricano , classe 1956 , avrà il compito di rivestire i panni di Gomez Addams, ma ora un altro aggiornamento riguardante la produzione ha ottenuto grande risalto sui media.

approfondimento

Nel giro di poco tempo il post ha ottenuto grande successo tanto da contare al momento oltre 9.300 like.

Nessuna notizia per quanto riguarda l’inizio delle riprese e la data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.