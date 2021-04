E' morto l'attore Felix Silla, il "Cugino Itt" della famiglia Addams

Aveva 84 anni, era nato in Abruzzo ed era emigrato in America negli anni Cinquanta: al suo attivo anche piccole parti in grandi produzioni hollywoodiane, da Star Wars a Indiana Jones

Nato l'11 gennaio 1937 a Roccacasale, in provincia dell'Aquila, Felix Anthony Silla si era trasferito in America a diciotto anni, nel 1955, iniziando una lunga carriera da stuntman dopo essersi formato come artista da circo nel Barnum & Bailey Circus. Nel 1964 la fama, suo malgrado, visto che se ne stava nascosto dietro un lungo cono di capelli biondi o castani, con un paio di occhiali e una bombetta, senza mai vederne il vero volto né la voce, dato che il Cugino Itt si esprimeva solo con suoni disarticolati, tuttavia perfettamente comprensibili ai componenti della famiglia Addams. Negli anni successivi, Silla aveva continuato a lavorare per la tv e per Hollywood, interpretando piccoli ruoli in produzioni importanti come Indiana Jones e il Tempio Maledetto, L'inferno di cristallo e Il ritorno dello Jedi.