Encanto, nuovo trailer per il nuovo film d’animazione Disney

Appuntamento fissato a novembre per il 60esimo film Disney. Un viaggio all’interno di un mondo magico, seguendo le avventure di Mirabel

La linea seguita sembra essere quella di “Coco”, spingendo il pubblico alla scoperta di una cultura differente dalla propria. Il trailer sprizza magia da tutti i pori e paiono esserci gli elementi giusti per riuscire a colpire gli spettatori dritti al cuore.

Una nuova avventura attende i fan della Disney. Il titolo è “Encanto”, del quale è stato distribuito il nuovo trailer. La pellicola è diretta da Byron Howard e Jared Bush (“Zootropolis”). Numericamente si tratta di un film molto importante, considerando come si tratti del 60esimo realizzato.

Encanto, trama e cast

La sceneggiatura di “Encanto” è stata realizzata da Jared Bush, che ne è anche co-regista, Charise Castro Smith e da Lin-Manuel Miranda. Quest’ultimo si è anche occupato interamente delle canzoni della pellicola.

Per quanto riguarda il cast vocale originale, invece, ecco chi è stato selezionato da Disney per i ruoli principali:

Stephanie Beatriz: Mirabel Madrigal

Wilmer Valderrama: Agustin Madrigal

Diane Guerrero: isabela Madrigal

Angie Capeda: Julieta Madrigal

Negli Stati Uniti la pellicola arriverà al cinema il 24 novembre prossimo. Non è stata ancora diffusa, invece, la data per quanto riguarda il mercato italiano. Per il momento è stato soltanto rivelato un generico autunno 2021. Ad ogni modo sarà di certo un titolo che allieterà le serate di molti nel clima natalizio di dicembre.