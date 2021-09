Film stasera in TV da non perdere domenica 26 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 26 settembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Locked Down, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Commedia con Chiwetel Ejiofor. Una coppia vicina alla separazione è costretta a convivere a causa del lockdown.

Un matrimonio all’inglese, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Colin Firth e Jessica Biel in una commedia ambientata negli anni ’20. Un’esuberante ragazza americana crea scompiglio nella famiglia del suo fidanzato inglese.

Vicini del terzo tipo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Ben Stiller, Jonah Hill e Vince Vaughn in una fanta-comedy. Alcuni cittadini devono contrastare un’invasione aliena e salvare la Terra.

Un fantastico via vai, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Commedia con Leonardo Pieraccioni. Cacciato di casa dalla moglie per un equivoco, un uomo cercherà di mettere a posto la sua vita.

Come ammazzare il capo 2, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Sequel del fortunato film comico con Charlie Day e Jennifer Aniston. Stavolta i tre amici vengono truffati da un finanziatore.

Così è la vita, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Aldo, Giovanni e Giacomo in una commedia agrodolce. Un detenuto prende in ostaggio un poliziotto e un imprenditore.

Film drammatico da vedere stasera in tv



La terra, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Sergio Rubini e Fabrizio Bentivoglio in un’intensa storia familiare. Un professore torna in Puglia per vendere la casa e riaffronta antichi rancori.

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Omar Sy in un’emozionante pellicola record di incassi. La vita di un uomo viene sconvolta dall’arrivo di una figlia.

Native son, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Un giovane afroamericano viene assunto come autista da un ricco uomo d’affari ma rimane coinvolto in un tragico evento.

L’amante russo, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Un’insegnante parigina intraprende una relazione clandestina con un diplomatico russo, sposato

Film di azione da vedere stasera in tv



Bad Boys for life, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Terzo film della saga dei due detective interpretati dalle star Will Smith e Martin Lawrence.

Mine, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Armie Hammer in un film italiano in cui un militare si ritrova in un campo minato tra la vita e la morte.

Fast & Furious 7, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Settimo capitolo della longeva saga di film d’azione con Vin Diesel come protagonista. Ultima apparizione di Paul Walker.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Trasformers – La vendetta del caduto, ore 21:15 su Sky Cinema Sci-Fi



Sequel del primo film sui Transformers che mette ancora in evidenza la lotta tra Decepticon e Autobot.

Film horror da vedere stasera in tv



Fantasy Island, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Michael Pena e Maggie Q in un horror. Alcune persone vengono ospitate in un hotel nel quale i sogni diventano realtà ma anche gli incubi.

I programmi in chiaro



Da grande, ore 21:15 su Rai 1



Alessandro Cattelan conduce un varietà sull’essere adulti oggi insieme a tanti ospiti famosi.

N.C.I.S.: Los Angeles, ore 21:20 su Rai 2



Spinoff della notissima serie tv americana, questa volta ambientata nella divisione della città di Los Angeles.

Speciale Frontiere, ore 21:20 su Rai 3



Puntata speciale del programma di Franco Di Mare che viaggia per conoscere culture diverse.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4



Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

Scherzi a parte 2021, ore 21:20 su Canale 5



Enrico Papi alla conduzione della nuova edizione del famoso format sugli scherzi ai vip.

San Andreas, ore 21:20 su Italia 1



Dwayne “The Rock” Johnson in un disaster movie. Dopo un cataclisma, un pilota di elicotteri cerca di salvare i suoi cari.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7



Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Masterchef Italia 10, ore 21:30 su TV8



Decima stagione del reality in cui si va alla scoperta di nuovi chef e cuochi.

Pearl Harbor, ore 21:25 su Nove

Ben Affleck e Kate Beckinsale in un film di Michael Bay ispirato ai fatti di Pearl Harbor.