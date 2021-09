Malore per l'attore Tom Felton durante un torneo di golf

approfondimento

L'incidente è avvenuto durante il Celebrity Match della Ryder Cup, in programma nel resort di Whistling Straits: stava giocando al fianco del campione di hockey su ghiaccio Teemu Selanne in un match a undici buche nel torneo delle celebrità a margine della prestigiosa Ryder Cup di golf, quando ha accusato un malore ed è stato subito trasportato al pronto soccorso più vicino. Gli organizzatori non hanno voluto fornire ulteriori informazioni sulle sue conduzioni. Fedelissimo della saga di Harry Potter fin dal primo episodio, Harry Potter e la Pietra Filosofale, Felton ha ricoperto anche altri ruoli importanti come quello di Julian Albert nella serie “The Flash” e quello di Logan Maine in “Origin”.