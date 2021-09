Escape The Undertaker, il trailer del film Netflix

Il destino di Xavier Woods, Big E e Kofi Kingston, wrestler professionisti del New Day è nelle mani degli spettatori cui è affidato lo sviluppo della trama di “Escape The Undertaker”, il film interattivo proposto dalla popolare piattaforma di streaming che sperimenta questa forma di intrattenimento che coinvolge attivamente il pubblico . In primo piano, nel trailer, il wrestler Undertaker. Il contenuto sarà disponibile nei 190 paesi in cui è disponibile il sevizio a partire dal prossimo 5 ottobre e sarà visibile anche via Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

I campioni del wrestling al centro di un horror

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a settembre 2021. FOTO

Gli appassionati di wrestling possono gioire con il nuovo film Netflix che mescola azione ed horror. “Escape The Undertaker” promette la giusta scarica di adrenalina, raddoppiata grazie alla modalità interattiva che permette agli spettatori di decidere il tipo di sfide, soprannaturali, cui saranno sottoposti i protagonisti. Tre ex campioni di coppia, Xavier Woods, Big E e Kofi Kingston visiteranno la villa di Undertaker, al secolo il wrestler Mark Calaway che si rivela essere una insidiosa casa infestata. Il trailer, disponibile online, rivela la cura con cui è stato costruito il prodotto, frutto della collaborazione tra Netflix e WWE, World Wrestling Entertainment: star della pellicola, in arrivo in streaming nelle prossime settimane, la leggenda del wrestling Undertaker che dopo il ritiro dalle competizioni ufficiali nel 2020 aveva annunciato l'inizio di una nuova fase della sua carriera in cui avrebbe dato spazio a nuovi progetti.

L'estetica accattivante di “Escape The Undertaker” unita alla costruzione di una storia super movimentata in cui i tre membri del New Day devono sfuggire ai pericoli della villa di Undertaker, farà di questo titolo uno dei più cliccati nella stagione autunnale, tradizionalmente ricca di prodotti dedicati al mondo dell'horror in coincidenza con l'arrivo di Halloween. Oscurità, scricchiolii e sviluppi mostruosi sono solo una parte, la meno terrificante, di un'avventura sorprendente che segue altri titoli interattivi Netflix come “Black Mirror: Bandersnatch” e “Kimmy vs. The Reverend”.