Bari Film Festival, premiati Helen Mirren e Roberto Faenza

approfondimento

Bari, riapre il cinema Kursaal: venerdì 24 la proiezione di "Ennio"

Tra gli ospiti d'onore, entrambi premiati, ci saranno l'attrice britannica Helen Mirren e il regista Roberto Faenza. Entrambi terranno una masterclass al Teatro Petruzzelli: Mirren – di casa in Puglia, e per esempio co-protagonista del video della spiritosa “La vacinada” di Checco Zalone – sarà accompagnata il 29 settembre da Paolo Virzì, mentre Faenza sarà di scena il 27 settembre. Annunciati anche tutti gli altri premi: per "Qui rido io" premio Mario Monicelli per il miglior regista a Mario Martone; premio Franco Cristaldi per il miglior produttore e Indigo Film, Rai Cinema, Tornasol; premio Vittorio Gassman per il miglior attore protagonista a Toni Servillo (premiato anche per "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino e "Ariaferma" di Leonardo Di Costanzo); premio Alberto Sordi per il miglior attore non protagonista a Gianfelice Imparato (premiato anche per "Il bambino nascosto" di Roberto Andò). Il premio Anna Magnani per la migliore attrice protagonista andrà a Teresa Saponangelo per "È stata la mano di Dio"; il premio Alida Valli per la migliore attrice non protagonista a Margherita Buy per "Tre piani” di Nanni Moretti; il premio Ennio Morricone per il miglior compositore a Pasquale Scialò per le musiche di "Ariaferma". Un premio speciale della giuria dei critici "per l'eccezionalità dell'impresa cinematografica" sarà conferito a Marco Bellocchio per "Marx può aspettare". Il Bari International Film Festival si svolgerà in quello che è stato definito "il miglio dei teatri baresi", Petruzzelli, Margherita, Piccinni e Kursaal Santalucia.