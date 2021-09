Bari, riapre il cinema Kursaal: venerdì 24 la proiezione di "Ennio"

approfondimento

Festival di Venezia, Tornatore omaggia Morricone con "Ennio"

Alle 22 di venerdì 24 settembre il Kursaal ripartirà da “Ennio”, il documentario di Giuseppe Tornatore dedicato al suo grande amico e collaboratore Morricone, autore delle colonne sonore di tutti i suoi film, da “Nuovo Cinema Paradiso” in giù. Il pubblico potrà prenotarsi su Vivaticket a partire dalle 9 del mattino di mercoledì 22 settembre per godere di uno dei documentari più applauditi all'ultimo Festival di Venezia, con interviste e testimonianze di grandi nomi come Dario Argento, Carlo Verdone, Bruce Springsteen, Quentin Tarantino e altri ancora. Contemporaneamente, la proiezione di “Ennio” segnerà anche l'inizio del Bifest 2021 (Bari International Film Festival). “Ho voluto realizzare questo film per far conoscere la storia di Morricone al pubblico di tutto il mondo che ama le sue musiche”, ha detto Morricone. “Non si è trattato solo di farmi raccontare da lui stesso la sua vita e il suo magico rapporto con la musica, ma anche di cercare negli archivi di mezzo mondo interviste di repertorio e altre immagini relative alle collaborazioni con i cineasti più importanti della sua carriera. Ho strutturato Ennio come un romanzo audiovisivo che, attraverso i brani dei film da lui musicati e i concerti, possa fare entrare lo spettatore nella sua formidabile parabola esistenziale ed artistica".