Cena con delitto 2, terminate le riprese della pellicola

Nei giorni scorsi Ryan Johnson ha aggiornato il pubblico in merito allo stato dei lavori rivelando di aver chiuso il set in Grecia , ora il regista ha fornito un’altra importante novità.

Benoit Blanc è pronto per tornare a risolvere un nuovo incredibile mistero. L’attore britannico, classe 1968, rivestirà nuovamente i panni del detective dopo il grande successo ottenuto con Cena con delitto, in grado di incassare oltre 300.000.000 di dollari al botteghino internazionale e conquistare tre candidature ai Golden Globe e una nomination agli Academy Awards .

Cena con delitto 2, terminate le riprese in Grecia

Ryan Johnson ha rivelato di aver concluso le riprese della pellicola: “Abbiamo appena terminato le riprese del prossimo mistero di Benoit Blanc”.

Il messaggio ha immediatamente ottenuto grande attenzione, vista l’attesa da parte del pubblico per il prossimo titolo in arrivo prossimamente su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).