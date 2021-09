Venezia - Freaks Out, le impressioni a caldo del film in anteprima

Per la rubrica #aprimavista, Denise Negri commenta Freaks Out, il nuovo film attesissimo di Gabriele Mainetti. "Un film, dove il regista di “Jeeg Robot” ha messo tutto il suo cinema, la sua visione e anche e soprattutto la sua ambizione" - SEGUI CON NOI LA DIRETTA DEL FESTIVAL DI VENEZIA, QUI IL LIVEBLOG

Festival di Venezia 2021, la recensione del film di Gabriele Mainetti

Finalmente alla mostra del cinema di Venezia (qui il nostro speciale) è arrivato Freaks Out di Gabriele Mainetti, qui alla sua seconda regia dopo l’esordio con il riuscitissimo Jeeg Robot, Il film in concorso è una delle pellicole che tutto il pubblico italiano sta aspettando in sala (dal 28 ottobre) che a causa del Covid è stata rimandata più volte. Un film la cui lavorazione, a quanto si sa, non è stata per niente facile ma che non ha inficiato sulla qualità della pellicola coronata anche da effetti speciali davvero incredibili e bellissimi.

Gabriele Mainetti ha messo in questa sua opera tutto il suo cinema, la sua visione e anche e soprattutto la sua ambizione. Ognuno dei protagonisti di questi "Freaks" ha un potere particolare e la storia si svolge durante la seconda guerra mondiale in una Roma occupata dai nazisti. Senza svelare altro è sicuramente una pellicola che punta in alto e che speriamo che la giuria di questo Festival lo capisca.



