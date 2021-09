Film stasera in TV da non perdere mercoledì 8 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 8 settembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Life in a Year – Un anno ancora, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Drama con Cara Delevingne, Cuba Gooding Jr. e Jaden Smith. Quando scopre che la sua fidanzata sta morendo, un ragazzo decide di farle vivere un anno pieno di avventure.

Loving – L’amore deve nascere libero, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Joel Edgerton in una love story che tratta tematiche sociali. Una coppia punita con il carcere lotta per far riconoscere il suo amore interraziale.

Profumo – Storia di un assassino, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Ben Whishaw e Alan Rickman in un film tratto da un famoso romanzo. Un efferato assassino vuole plasmare il profumo perfetto grazie all’odore delle ragazze da lui uccise.

Jojo Rabbit, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Black comedy di Taika Waititi con Scarlett Johansson e Sam Rockwell. Un bambino nazista ha Hitler come amico immaginario.

Domani è un altro giorno, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Marco Giallini e Valerio Mastandrea in un toccante film sul tema dell’amicizia. Un uomo torna a Roma per 4 giorni dopo la scoperta della malattia del suo amico.

Film documentario da vedere stasera in tv



Oceani, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Documentario narrato da Aldo, Giovanni e Giacomo per un magico mondo sommerso.

Film commedia da vedere stasera in tv



L’amour flou – Come separarsi e restare amici, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Una commedia sulla separazione tratta dalla storia vera di due registi francesi. Una coppia, pur separandosi, escogita una soluzione per restare con i figli.

Un Natale al Sud, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Commedia corale con Massimo Boldi, Biagio Izzo ed Enzo Salvi. Il tema è quello degli amori reali e virtuali.

Dr. Knock, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Omar Sy protagonista dell’adattamento di un romanzo. Un medico truffatore diagnostica ai pazienti malanni immaginari.

Film di azione da vedere stasera in tv



Godzilla II – King of the monsters, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Sequel del fortunato reboot americano sul noto kaiju giapponese, che anche stavolta dovrà affrontare nuovi mostri.

The losers, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Tratto da un fumetto DC, un film d’azione corale con Jeffrey Dean Morgan e Zoe Saldana.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Terminator – Destino Oscuro, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Ennesimo film sulla saga di Terminator, con Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton che ritornano nel franchise.

Film poliziesco da vedere stasera in tv



The accountant, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Ben Affleck è un genio matematico con una personalità ossessiva che si occupa di gestire il patrimonio di grandi criminali.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Shrek, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Capolavoro della Dreamworks. Un orco deve salvare una principessa che nasconde un segreto.

Film biografico da vedere stasera in tv



L’ultimo Vermeer, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Guy Pearce e Claes Bang in un biopic sul pittore Jan Vermeer. Prodotto da Ridley Scott.

I programmi in chiaro



Italia-Lituania, ore 20:30 su Rai 1



Gara di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 per i ragazzi di Mancini, Campioni d’Europa in carica.

Scomparsa in Paradiso, ore 21:20 su Rai 2



Una coppia australiana smarrisce la figlia dopo l’arrivo in un resort.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3



Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4



Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Paradiso amaro, ore 21:20 su Canale 5



George Clooney si rifugia alle Hawaii dopo la scoperta che la moglie, ora in coma, in passato lo tradiva.

Chicago Fire, ore 21:20 su Italia 1



Nota serie tv ambienta a Chicago che racconta avventure, inquietudini e amori di un gruppo di pompieri.

Il processo di Norimberga, ore 21:15 su La7



Alec Baldwin, Brian Cox e Christopher Plummer in questo film a tema storico ambientato alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

X Factor people – Dieci anni di audizioni, ore 21:30 su TV8



Un viaggio nel passato per rivedere le audizioni dei personaggi più importanti dell’edizione italiana del reality.

Ex, ore 21:25 su Nove

A ridosso di San Valentino, sei coppie sono messe in crisi dalla ricomparsa di alcuni ex in questa commedia corale di Fausto Brizzi.