Festival di Venezia, Zerocalcare tra booktrailer e Resistenza

Zerocalcare sembra uno dei personaggi delle sue strepisose graphic novel. Anche nelle vesti, per lui insolite ,di presidente di una giuria conserva quella ricchezza frugale, quella sincerità abbacinante che possiedono solo i veri artisti. Il fumettista ha premiato i corti di giovani autori ispirati a romanzi e grahic novel, in occasione della decima edizione di Bookciak, Azione! evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori, rassegna autonoma all'interno della Mostra del Cinema di Venezia. Quest'anno il tema della rassegna era la Resistenza declinata nelle forme più diverse.

Intervista a Zerocalcare

Come è stato essere il presidente di giuria della decima edizione di BookCiak Azione?

"La carica da presidente la prendo un po’ come una gag. A parte essere un lettore e uno spettatore, gli altri giurati erano molto più competenti di me. E’ stata comunque un’esperienza interessante perché io sono un grande fan dei booktrailer e mi ha dato la possibilità di confrontarmi con persone diverse."

Il tema di quest’anno era la Resistenza. Cosa significa per te questa parola?

“Un mese e mezzo fa sono stato in Iraq e ieri sono stato a Bruxelles, dove ho incontrato la diaspora curda. Dopo queste giornate, per me la parola resistenza mi fa pensare a chi mette in gioco la propria vita per difendere la propria esistenza e di chi gli sta intorno. Ma capisco che nel contesto in cui viviamo noi è giusto parlare di altre tipologie di resistenze. Tutti veniamo da due anni in cui abbiamo dovuto compiere un esercizio di resistenza rispetto a quello che la pandemia ha portato con sé, tra emergenza sanitaria e problemi legati al lavoro e a gli affetti. Ma credo che tutte le resistenze partano dall’immaginario. “

Che relazione c’è secondo te tra cinema e letteratura?

Un rapporto di debito reciproco. Si nutrono l’uno dell’altra e insieme ispirano e insieme creano e plasmano l’immaginario delle persone.

Alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2018 venne presentato il film La profezia dell’armadillo, tratto da un tuo fumetto. Che ricordi hai di quel momento?

E’ molto simile al ricordo che ho provato guardando questi booktrailer. Non riconoscevo nel film la mia voce, ma non era una cosa negativa. Era interessante come la stessa storia, con una sensibilità diversa, venisse raccontata da un’angolazione differente.

Nel cinema c'è qualche autore a cui ti ispiri?

Non mi ispiro a nessuno perché credo siano dei riferimenti così alti che si vergognerebbero di stare accanto a me. Però mi sarebbe piaciuto saper scrivere come Mattia Torre, un autore che ha prodotto alcune delle cose più belle in Italia negli ultimi anni e se n’è andato sicuramente troppo presto.