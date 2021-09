Malignant, il nuovo trailer dell'horror di James Wan

È stato rilasciato il nuovo trailer di Malignant, il film di James Wan che arriverà nelle sale italiane il 2 settembre Condividi:

Il regista di The Conjuring, James Wan, ha ideato un nuovo horror movie, Malignant, che arriverà nelle sale cinematografiche di tutta Italia il prossimo 2 settembre, mentre approderà nei cinema americani il 10 dello stesso mese. In attesa di poterlo vedere comodamente seduti su di una poltrona rossa, la Warner Bros ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale in cui viene introdotta la storia di Madison, una donna colta da inquietanti visioni di efferati omicidi. La sua angoscia arriverà al culmine quando scoprirà che quelle terribili immagini prodotte dalla sua mente sono reali.

"È successo qualcosa quando ero solo una bambina." - Sono le prime parole che possiamo ascoltare dalla voce di Madison nel trailer. Mentre la bimba è intenta a festeggiare il suo nono compleanno, infatti, sembra stia parlando con qualcuno che non possiamo vedere. Nell'istante in cui la madre le chiede se sia ancora il suo amico immaginario, capiamo che qualcosa di terribile sta per accadere.

@Warner Bros

Malignant, il cast

Nel cast del film horror di prossima uscita Malignant, diretto da James Wan, troveremo Annabelle Wallis, nel ruolo della protagonista Madison, e gli attori Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White ("Black Mafia Family"), Jacqueline McKenzie ("Palm Beach"), Jake Abel ("Supernatural"), Mckenna Grace (nel ruolo della piccola Madison) e infine Ingrid Bisu, già vista in altri film di genere paranormale, come "The Nun: la vocazione del male" e "The Conjuring. Per Ordine del Diavolo". Il film, diretto da James Wan, è stato scritto da quest'ultimo in collaborazione con Ingrid Bisu e Akela Cooper. La produzione è stata affidata al regista e a Michael Clear, mentre le musiche sono di Joseph Bishara. Le case di produzione coinvolte sono la New Line Cinema, l'Atomic Monster Production, la Starlight Media e la Midas Innovation, mentre la distribuzione è nelle mani della Warner Bros. Pictures. La sinossi ufficiale recita: "Nel film, Madison è paralizzata da visioni scioccanti di crimini raccapriccianti e il suo tormento si fa sempre più insistente quando scopre che quei sogni ad occhi aperti sono terrificanti realtà".