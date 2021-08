Raymond and Ray, Ewan McGregor ed Ethan Hawke protagonisti del film

Raymond and Ray, la produzione

approfondimento

Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor e la differenza tra trilogia e serie TV

Alfonso Cuarón, Bonnie Curtis e Julie Lynn saranno impegnati nella produzione del film, mentre Gabriela Rodriguez e Shea Kammer saranno i produttori esecutivi.

Non ci sono informazioni per quanto riguarda gli altri nomi del cast, l’inizio delle riprese e la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.