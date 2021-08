Sky Tg24 e Cinecittà News insieme per la 78esima Mostra di Venezia

Al via dal primo settembre una collaborazione editoriale tra le due testate per raccontare uno degli appuntamenti più attesi del cinema internazionale.

Stanno per accendersi i riflettori sul red carpet della 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, tra gli eventi mondiali più importanti del mondo del cinema. Per raccontare al meglio questo importante appuntamento, quest’anno Sky TG24 potrà contare anche sulla collaborazione editoriale con Cinecittà News, il daily on line edito da Cinecittà.