Brad Pitt, Margot Robbie e Tobey Maguire sul set di Babylon

Brad Pitt e Margot Robbie, dunque, tornano ancora una volta a lavorare insieme, dopo il successo di “C’era una volta a… Hollywood”, il lungometraggio di Quentin Tarantino uscito nel 2019. Per Tobey Maguire , divenuto celebre per la sua interpretazione di Spider-Man, è il primo lavoro dopo una lunga assenza dalle scene. L’attore, infatti, è apparso l’ultima volta nel 2014 in “Pawn Sacrifice” del regista Edward Zwick.

Gli attori Brad Pitt, Margot Robbie e Tobey Maguire sono stati immortalati sul set di Babylon, il nuovo film di Damien Chazelle (La La Land), che si svolgerà nella patinata Hollywood degli anni ‘20, nel periodo in cui il cinema passò dal muto al sonoro. Le tre celebrità saranno le protagoniste della pellicola, che arriverà nelle sale cinematografiche a fine 2022.

Babylon, il cast

Babylon, Max Minghella e Flea nel cast del film di Damien Chazelle

Il film, su cui le aspettative sono altissime, è di genere drammatico, in costume e vede in Brad Pitt e Margot Robbie i suoi personaggi principali. Descritto come “Il grande Gatsby sotto steroidi”, Babylon potrà dunque contare su di un cast davvero stellare.

Il protagonista maschile sarà Brad Pitt, affiancato dalla splendida e talentuosa attrice Margot Robbie nel ruolo di Clara Bow, la celebre attrice americana che segnò il passaggio dal cinema muto al sonoro con grande successo.

Tra gli altri interpreti Tobey Maguire, Li Jun Li, che vestirà i panni di Anna May Wong, la prima star hollywoodiana di origini cinesi, Jovan Adepo, Diego Calva, Katherine Waterston, Max Minghella, Flea, Samara Weaving, Lukas Haas, Rory Scovel, Olivia Wilde, Jean Smart, Chloe Fineman, Jeff Garlin e Troy Metcalf.

Babylon è scritto e diretto da Damien Chazelle, prodotto da Olivia Hamilton, Marc Platt e Matt Plouffe e sarà distribuito dalla Paramount Pictures. La data di rilascio della pellicola è prevista per il 25 dicembre del 2022 e le riprese sono iniziate a luglio in California.

Per quanto riguarda la trama non sono ancora stati svelati molti dettagli, ma sappiamo che il regista porterà in scena un’ode all’età dell’oro di Hollywood, con molteplici personaggi fittizi, ma anche note celebrità del panorama cinematografico dell’epoca.