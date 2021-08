Una relazione trailer ufficiale del penultimo film di Libero de Rienzo

La pellicola uscirà nelle sale cinematografiche il 13,14 e 15 settembre prossimo e verrà presentata in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2021.

Tra i protagonisti troveremo anche nomi come: Thony, Francesca Chillemi, Isabella Aldovini, Alessandro Giallocosta, Jalil Lespert, Enrica Bonaccorti, Daniela Piperno, Sara Mondello, Tommaso Ragno e Luigi Diberti

Disponibile in rete il trailer ufficiale del film Una Relazione , per la regia di Stefano Sardo. Nel cast Guido Caprino , Elena Radonicich e Libero De Rienzo in quella che sarà la sua penultima interpretazione sul grande schermo.

La trama del film

approfondimento

Addio a Libero De Rienzo, i film: da Fortapàsc a Smetto Quando Voglio

Tommaso (Guido Caprino) e Alice (Elena Radonicich) sono una coppia da oltre quindici anni. Non sono sposati e non hanno figli fanno due lavori senza sbocchi e senza successo.

I due vivono a Roma dove hanno acquistato una casa e preso un mutuo, cosa che rappresenta l’unico elemento di solidità e di responsabilità nella loro relazione.

Una sera invitano a cena i loro amici per fare un annuncio; mentre tutti credono che si tratti del matrimonio, i due comunicano che hanno deciso di chiudere la loro storia ma in maniera graduale, senza rotture e senza discussioni. L’idea è quella di restare amici nel modo più naturale possibile.

Alla fine però la coppia sarà costretta a scontrarsi con la realtà, comprendendo che non è possibile chiudere una relazione in maniera naturale, perché i cambiamenti non sono indolore e sono parte integrante del percorso di crescita personale e delle storie.

Tra discussioni, difficoltà e l’inizio di nuovi percorsi verso direzioni diverse, Una Relazione, cercherà di portare sul grande schermo i rapporti umani e i cambiamenti che possono stravolgere le vite e le persone, portandole al punto di non ritorno, dove il dolore e la paura hanno la meglio anche sulle buone intenzioni.

Libero De Rienzo, la penultima interpretazione dell’attore scomparso

Come già detto Una Relazione sarà la penultima volta che vedremo sul grande schermo Libero De Rienzo

La pellicola, girata per circa sei settimane nel 2020, è una delle ultime prove del compianto attore romano la cui prematura scomparsa è stata un colpo durissimo per il mondo del cinema e per tutti i colleghi che hanno lavorato con lui nel corso degli anni, rimasti attoniti dalla perdita di uno dei protagonisti più talentuosi della nuova scena attoriale italiana.

Una Relazione e Takeaway sono gli ultimi due film in cui Libero De Rienzo ha lavorato prima tragica morte ed entrambe le pellicole saranno dedicate alla sua memoria e al suo grande talento.