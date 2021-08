Margot Robbie nel cast del nuovo film di Wes Anderson

L'attrice si unisce al prestigioso cast del nuovo progetto del regista, del quale fanno parte già Adrien Brody, Bill Murray, Tilda Swinton e Tom Hanks Condividi:

Anche Margot Robbie (FOTO) farà parte del nuovo film di Wes Anderson, un progetto ancora senza titolo le cui riprese inizieranno in Spagna alla fine di agosto.

Wes Anderson, cosa sappiamo del nuovo film Margot Robbie va quindi ad unirsi ad un cast eccezionale composto, al momento, da star come Adrien Brody, Bill Murray, Tilda Swinton e Tom Hanks (alla sua prima collaborazione con Anderson). Non si sa nulla né del titolo né della trama del film, così come non è stato specificato quale sarà il ruolo dell'attrice 31enne. Secondo le fonti di The Hollywood Reporter si tratterà di un ruolo da non protagonista. Si sa invece che il film sarà, ancora una volta, scritto e diretto da Anderson.

Margot Robbie, gli altri progetti approfondimento Barbie, il film con Margot Robbie sarà diretto da Greta Gerwig Margot Robbie sta girando “Babylon”, il film di Damien Chazelle dedicato alla Hollywood degli anni ’20 che la vedrà recitare di nuovo insieme a Brad Pitt dopo “C’era una volta a… Hollywood”. L'attrice ha inoltre recentemente concluso la produzione del film di David O. Russell “Canterbury Glass”. Tra i progetti futuri c'è anche “Barbie”, basato sull’iconica bambola, che sarà diretto da Greta Gerwig e di cui Margot è anche produttrice con la sua casa di produzione LuckyChap. Al moento la 31enne è al cinema con “The Suicide Squad”, scritto e diretto da James Gunn. Si tratta della terza interpretazione dell'attrice nel DC Comics Extended Universe: la prima volta fu in “Suicide Squad” del 2016, successivamente in “Birds of Prey” del 2020. A proposito del futuro del personaggio, Margot ha rivelato: “Ne ho abbastanza di questa pausa. Sono pronta a rifarla - ha detto a Entertainment Tonight - Ho fatto Birds of Prey e The Suicide Squad uno dopo l'altro, quindi è stato tutto molto Harley nell'ultimo anno, ma ormai è stato tempo fa. Sono sempre pronta per altra Harley!”

margot robbie foto kika - ©Kika Press